Ковачич: «В «Челси» нас с Зиешем ждали с ЧМ-2022 раньше всех, но мы остались почти до конца»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поговорил о выступлении команды на чемпионате мира-2022.

«Мы сосредоточены на матче за третье место с Марокко. Хотим отплатить фанатам и вернуться с бронзой.

Сборная Марокко показала уровень. В «Челси» все ждали, что мы с Хакимом Зиешем вернемся с ЧМ раньше всех, но мы остались почти до конца», – сказал Ковачич.

Матч за 3-е место Хорватия – Марокко состоится завтра, 17 декабря.

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