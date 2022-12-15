«Енисей» хочет вернуть Гаранина, уволенного из «Сочи»

«Енисей» близок к смене главного тренера, утверждает «Чемпионат».

Ожидается, что во время зимней паузы Артем Горлов покинет красноярскую команду.

Вместо него клуб хочет назначить Вадима Гаранина, которого уволили из «Сочи».

«Енисей» идет на 4-м месте в Первой лиге после 20 туров.

Гаранин возглавлял команду до лета 2022 года. Его сменил как раз Горлов.

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