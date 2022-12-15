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«Енисей» хочет вернуть Гаранина, уволенного из «Сочи»

15 декабря 2022, 22:22
1

«Енисей» близок к смене главного тренера, утверждает «Чемпионат».

Ожидается, что во время зимней паузы Артем Горлов покинет красноярскую команду.

Вместо него клуб хочет назначить Вадима Гаранина, которого уволили из «Сочи».

  • «Енисей» идет на 4-м месте в Первой лиге после 20 туров.
  • Гаранин возглавлял команду до лета 2022 года. Его сменил как раз Горлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Енисей Горлов Артем Гаранин Вадим
Комментарии (1)
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1671262530
Лучшее враг хорошего. Что-то в последнее время все "Енисеи" в игровых видах спорта стали по граблям ходить...
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