«Крылья Советов» выкупят полузащитника «Локомотива»

«Крылья Советов» намерены активировать опцию выкупа полузащитника «Локомотива» Сергея Бабкина.

По информации «РБ Спорт», самарский клуб доволен 20-летним футболистом, несмотря на то, что он провел не так много матчей в первой части сезона.

«Крылья» планируют воспользоваться опцией первоочередного выкупа Бабкина, котоаря прописана в арендном соглашении с «Локо».

Бабкин провел 12 матчей за «Крылья» в этом сезоне.

Он выступал за «Локо» с 2019 года.

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