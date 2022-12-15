Стало известно, где хочет продолжить карьеру Фелиш

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш хочет перейти в «ПСЖ».

«Он хочет играть за «ПСЖ». Но «Атлетико» не хочет его терять и просит за него 130-140 миллионов евро!» – заявил журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее в «Атлетико» подтвердили, что Фелиш хочет покинуть клуб.

«Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.

В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.

Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.

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