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    В «Атлетико» объяснили желание Фелиша покинуть команду

    В «Атлетико» дали понять, что Жоау Фелиш действительно намерен покинуть команду.

    «Разумно думать, что он уходит. Я бы хотел, чтобы Фелиш продолжил играть за нас, но это не является желанием игрока. Я думаю, что у него самый высокий потенциал в мире, но из-за его отношений с тренером, сыгранных минут, его мотивации…

    Разумно подумать о его уходе, если поступит предложение», – приводит слова генерального директора мадридского клуба Мигеля Анхеля Хиля Марина телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на TVE.

    • «Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.
    • В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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