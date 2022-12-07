В «Атлетико» объяснили желание Фелиша покинуть команду

В «Атлетико» дали понять, что Жоау Фелиш действительно намерен покинуть команду.
«Разумно думать, что он уходит. Я бы хотел, чтобы Фелиш продолжил играть за нас, но это не является желанием игрока. Я думаю, что у него самый высокий потенциал в мире, но из-за его отношений с тренером, сыгранных минут, его мотивации…
Разумно подумать о его уходе, если поступит предложение», – приводит слова генерального директора мадридского клуба Мигеля Анхеля Хиля Марина телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на TVE.
- «Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.
- В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»