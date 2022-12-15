Goal представил десятку лучших игроков ЧМ-2022. Месси – 1-й, 2 марокканца – в топ-5

Опубликован рейтинг лучших футболистов чемпионата мира-2022 по версии Goal.
В топ-10 вошли игроки сборных Аргентины, Франции, Марокко, Португалии и Бразилии.
- Лионель Месси (Аргентина);
- Килиан Мбаппе (Франция);
- Антуан Гризманн (Франция);
- Софиан Амрабат (Марокко);
- Ашраф Хакими (Марокко);
- Николас Отаменди (Аргентина);
- Хулиан Альварес (Аргентина);
- Оливье Жиру (Франция);
- Бруну Фернандеш (Португалия);
- Ришарлисон (Бразилия).
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Источник: Goal