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    Goal представил десятку лучших игроков ЧМ-2022. Месси – 1-й, 2 марокканца – в топ-5

    Опубликован рейтинг лучших футболистов чемпионата мира-2022 по версии Goal.

    В топ-10 вошли игроки сборных Аргентины, Франции, Марокко, Португалии и Бразилии.

    1. Лионель Месси (Аргентина);
    2. Килиан Мбаппе (Франция);
    3. Антуан Гризманн (Франция);
    4. Софиан Амрабат (Марокко);
    5. Ашраф Хакими (Марокко);
    6. Николас Отаменди (Аргентина);
    7. Хулиан Альварес (Аргентина);
    8. Оливье Жиру (Франция);
    9. Бруну Фернандеш (Португалия);
    10. Ришарлисон (Бразилия).

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    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Hardcore_style 22 минуты назад

      Где Тео Эрнандес?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12481

      Алексей З 51 минуту назад

      Гризманн однозначно второй, вместо одного из марокканцев могли бы Модрича отметить.

      2
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