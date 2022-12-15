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    Стало известно, успеют ли Упамекано и Рабьо восстановиться к финалу ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал состояние здоровья защитника Дайота Упамекано и хавбека Адриана Рабьо.

    • Оба футболиста пропустили матч с Марокко (2:0) в среду.
    • Причина – последствия вирусного заболевания.
    • Французам осталось сыграть с Аргентиной в финале ЧМ-2022.
    • Решающая встреча состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

    «Будут ли они готовы к финалу? Упамекано точно да. Рабьо, скорее всего. Осталось еще четыре дня, он должен восстановиться», – сказал Дешам.

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    Источник: RMC Sport

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