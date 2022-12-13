Участие двух футболистов сборной Франции в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко находится под вопросом.

Это центральный защитник Дайот Упамекано и хавбек Адриан Рабьо.

Оба игрока пропустили сегодняшнюю тренировку из-за вирусного заболевания.

Франция и Марокко сыграют в среду, 14 декабря.

Начало – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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