Участие двух футболистов сборной Франции в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко находится под вопросом.
Это центральный защитник Дайот Упамекано и хавбек Адриан Рабьо.
Оба игрока пропустили сегодняшнюю тренировку из-за вирусного заболевания.
- Франция и Марокко сыграют в среду, 14 декабря.
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: L’Equipe