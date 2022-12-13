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    2 основных игрока сборной Франции рискуют пропустить полуфинал ЧМ-2022 с Марокко

    Участие двух футболистов сборной Франции в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко находится под вопросом.

    Это центральный защитник Дайот Упамекано и хавбек Адриан Рабьо.

    Оба игрока пропустили сегодняшнюю тренировку из-за вирусного заболевания.

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    Источник: L’Equipe

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