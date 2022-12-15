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Рамуш попал в секс-скандал, ЧМ-2022 – последний для Месси, Роналду тренируется на базе «Реала» и другие новости

15 декабря 2022, 01:41

Месси: «ЧМ-2022 – последний для меня».

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Аршавин назвал игрока лучше Пеле и Марадоны.

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«Зенит» объявил о выкупе Алипа у «Кайрата».

Игроки сборной Аргентины спели в раздевалке оскорбительную песню об англичанах после выхода в финал ЧМ-2022.

Роналду тренируется на базе «Реала» (Relevo).

Берлускони: «Если «Монца» победит «Милан» или «Ювентус», наших игроков встретит автобус, полный шлюх».

«Локомотив» предложил восемь своих игроков другим клубам.

Источник: «Бомбардир»
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