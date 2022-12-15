Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рамуш попал в секс-скандал, ЧМ-2022 – последний для Месси, Роналду тренируется на базе «Реала» и другие новости

    Месси: «ЧМ-2022 – последний для меня».

    Лантратов близок к бесплатному трансферу в «Локомотив».

    Аршавин назвал игрока лучше Пеле и Марадоны.

    Автор хет-трика на ЧМ-2022 случайно опубликовал видео, как мастурбирует в гостиничном номере. Оно предназначалось его девушке.

    Ари: «Скоро вся Европа будет извиняться перед Россией и признаваться в любви».

    «Химки» уволят Гогниева 1 января (Сергей Ильев).

    «Зенит» объявил о выкупе Алипа у «Кайрата».

    Игроки сборной Аргентины спели в раздевалке оскорбительную песню об англичанах после выхода в финал ЧМ-2022.

    Роналду тренируется на базе «Реала» (Relevo).

    Берлускони: «Если «Монца» победит «Милан» или «Ювентус», наших игроков встретит автобус, полный шлюх».

    «Локомотив» предложил восемь своих игроков другим клубам.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11