Рамуш попал в секс-скандал, ЧМ-2022 – последний для Месси, Роналду тренируется на базе «Реала» и другие новости

Месси: «ЧМ-2022 – последний для меня».

Лантратов близок к бесплатному трансферу в «Локомотив».

Аршавин назвал игрока лучше Пеле и Марадоны.

Автор хет-трика на ЧМ-2022 случайно опубликовал видео, как мастурбирует в гостиничном номере. Оно предназначалось его девушке.

Ари: «Скоро вся Европа будет извиняться перед Россией и признаваться в любви».

«Химки» уволят Гогниева 1 января (Сергей Ильев).

«Зенит» объявил о выкупе Алипа у «Кайрата».

Игроки сборной Аргентины спели в раздевалке оскорбительную песню об англичанах после выхода в финал ЧМ-2022.

Роналду тренируется на базе «Реала» (Relevo).

Берлускони: «Если «Монца» победит «Милан» или «Ювентус», наших игроков встретит автобус, полный шлюх».

«Локомотив» предложил восемь своих игроков другим клубам.