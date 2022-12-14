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    Аршавин назвал игрока лучше Пеле и Марадоны

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин считает Лионеля Месси лучшим в истории футбола.

    «Диего Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по черно‑белым кадрам.

    Но для меня Месси — лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал», – сказал Аршавин.

    • У Месси 7 «Золотых мячей».
    • Игрок ни разу не брал чемпионат мира.
    • ЧМ-2022 – последний для Месси.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1114

      Александр52 8 минут назад

      Хоть один с Матч ТВ нормальный мужик. Аршавин знает толк. Сам гонял по полю. Парень от сохи. Ему можно доверять. Скажите ему, что ему очки не идут.

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