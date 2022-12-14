Аршавин назвал игрока лучше Пеле и Марадоны

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин считает Лионеля Месси лучшим в истории футбола.
«Диего Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по черно‑белым кадрам.
Но для меня Месси – лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал», – сказал Аршавин.
- У Месси 7 «Золотых мячей».
- Игрок ни разу не брал чемпионат мира.
- ЧМ-2022 – последний для Месси.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Матч ТВ»