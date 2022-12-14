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Аршавин назвал игрока лучше Пеле и Марадоны

14 декабря 2022, 12:03
11

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин считает Лионеля Месси лучшим в истории футбола.

«Диего Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по черно‑белым кадрам.

Но для меня Месси – лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал», – сказал Аршавин.

  • У Месси 7 «Золотых мячей».
  • Игрок ни разу не брал чемпионат мира.
  • ЧМ-2022 – последний для Месси.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Аргентина Бразилия Аршавин Андрей Месси Лионель Марадона Диего Пеле
Комментарии (11)
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Александр52
1671012105
Хоть один с Матч ТВ нормальный мужик. Аршавин знает толк. Сам гонял по полю. Парень от сохи. Ему можно доверять. Скажите ему, что ему очки не идут.
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Красногвардейчик
1671015061
То что ты не видел Пеле Андрюша, не означает что он хуже Месси. Пеле легенда футбола, и забил за карьеру больше тысячи мячей.
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Ловкий Бубен
1671018122
Андрей, молодец, кстати бомбардир передёргивает, Аршавин кстати сказал что для него он лучший из тех кого он сам видел , вот и всё, я его понимаю , не может же человек говорить Пеле лучший только потому что кто-то так говорит , это было так давно что и сравнивать не надо ....
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Азбука
1671032206
Великие футболисты принадлежат своему времени. Как-то читал, что в 30-ых годах прошлого века был уругвайский футболист, который творил невероятные вещи на поле. Только киноматериалов этих подвигов не сохранилось, а очевидцы умерли. Сейчас уйдут Роналду, Левандовски, Модрич и прочие звёзды нашего времени, над которыми сияет Месси. Потом будет другой футбол и придут другие идолы, а нынешний станет архаичным для будущих поколений.
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regbiN
1671033864
Не понимаю когда говорят последний ЧМ , он и 41 будет забивать мячи , может не 40 за сезон но тем не менее
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