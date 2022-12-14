Аршавин назвал игрока лучше Пеле и Марадоны

Хоть один с Матч ТВ нормальный мужик. Аршавин знает толк. Сам гонял по полю. Парень от сохи. Ему можно доверять. Скажите ему, что ему очки не идут.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин считает Лионеля Месси лучшим в истории футбола.
«Диего Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по черно‑белым кадрам.
Но для меня Месси — лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал», – сказал Аршавин.
- У Месси 7 «Золотых мячей».
- Игрок ни разу не брал чемпионат мира.
- ЧМ-2022 – последний для Месси.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира