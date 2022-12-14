Аршавин назвал игрока лучше Пеле и Марадоны

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин считает Лионеля Месси лучшим в истории футбола.

«Диего Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по черно‑белым кадрам.

Но для меня Месси – лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал», – сказал Аршавин.

У Месси 7 «Золотых мячей».

Игрок ни разу не брал чемпионат мира.

ЧМ-2022 – последний для Месси.

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