Берлускони: «Если «Монца» победит «Милан» или «Ювентус», наших игроков встретит автобус, полный шлюх»

Эээ... А он не боится, что игроки разбегутся по "настоятельным рекомендациям" жён и подруг?
Президент «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал, как будет мотивировать игроков «Монцы» обыгрывать топ-клубы.
«Я решил добавить дополнительную мотивацию для наших игроков. Если они обыграют «Милан» или «Ювентус», я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный шлюх», – сказал Берлускони.
- «Монца» в 2022 году впервые в истории вышла в Серию А.
- Команда идет на 14-м месте в чемпионате.
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