Берлускони: «Если «Монца» победит «Милан» или «Ювентус», наших игроков встретит автобус, полный шлюх»

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал, как будет мотивировать игроков «Монцы» обыгрывать топ-клубы.

«Я решил добавить дополнительную мотивацию для наших игроков. Если они обыграют «Милан» или «Ювентус», я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный шлюх», – сказал Берлускони.

«Монца» в 2022 году впервые в истории вышла в Серию А.

Команда идет на 14-м месте в чемпионате.

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