Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Берлускони: «Если «Монца» победит «Милан» или «Ювентус», наших игроков встретит автобус, полный шлюх»

    Президент «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал, как будет мотивировать игроков «Монцы» обыгрывать топ-клубы.

    «Я решил добавить дополнительную мотивацию для наших игроков. Если они обыграют «Милан» или «Ювентус», я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный шлюх», – сказал Берлускони.

    • «Монца» в 2022 году впервые в истории вышла в Серию А.
    • Команда идет на 14-м месте в чемпионате.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    В «Монце» не исключили, что клуб подпишет Дзюбу
    Серия А. «Лацио» обыграл «Монцу» и вышел на второе место
    Футболисты «Арсенала» поддержали Мари, получившего ножевое ранение
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1371

      GreyDM 12 минут назад

      Эээ... А он не боится, что игроки разбегутся по "настоятельным рекомендациям" жён и подруг?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +409

      Болотоход 13 минут назад

      О как!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8594

      vladik12 40 минут назад

      Это кальчо, детка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11