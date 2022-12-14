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    «Зенит» объявил о выкупе Алипа у «Кайрата»

    «Зенит» выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

    «Сине-бело-голубые и «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме «2,5+1».

    Поздравляем Нуралы с новым соглашением, желаем удачи на футбольном поле и новых трофеев в составе «Зенита»!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    • Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.
    • Он провел 20 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 17:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +772

      Suvorov51 15 минут назад

      Зря на смазных делать ставки они продажны как Х.О.Х.Л.Ы.

      0
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      Рейтинг: +1774

      Эном айс 31 минуту назад

      Видимо Барриоса , и ещё (кое-кого) мы больше не увидим.
      "Раз пошла такая пьянка- режь последний огурец."
      Ну и.......

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