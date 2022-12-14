«Зенит» объявил о выкупе Алипа у «Кайрата»

«Зенит» выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

«Сине-бело-голубые и «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме «2,5+1».

Поздравляем Нуралы с новым соглашением, желаем удачи на футбольном поле и новых трофеев в составе «Зенита»!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.

Он провел 20 матчей без голевых действий.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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