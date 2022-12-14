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    Роналду тренируется на базе «Реала» (Relevo)

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел индивидуальную тренировку на базе «Реала».

    По информации Relevo, 37-летний португалец сегодня тренировался на базе мадридского клуба в Вальдебебасе. Он получил соответствующее разрешение от «Реала».

    Роналду будет поддерживать физическую форму на базе своей бывшей команды, пока ищет новый клуб.

    • Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018-й год.
    • В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
    • Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
    • С ноября 37-летний нападающий остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

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    Источник: Relevo

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    Сегодня, 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +116

      xxJack 1 час назад

      Добро пожаловать домой KR7!Ждем официального заявления)

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