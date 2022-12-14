Роналду тренируется на базе «Реала» (Relevo)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел индивидуальную тренировку на базе «Реала».

По информации Relevo, 37-летний португалец сегодня тренировался на базе мадридского клуба в Вальдебебасе. Он получил соответствующее разрешение от «Реала».

Роналду будет поддерживать физическую форму на базе своей бывшей команды, пока ищет новый клуб.

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018-й год.

В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).

Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.

С ноября 37-летний нападающий остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

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