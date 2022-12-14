«Химки» уволят Гогниева 1 января (Сергей Ильев)

Юрану выплатили 40 лямов неустойки, Писареву - 30 лямов, теперь Гогниеву башлять. В руководстве Химок сидят подпольные миллиардеры или просто дypaки, разбрасывающиеся фантиками?
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинет подмосковный клуб.
«По последней информации сразу из двух источников, со Спартаком Гогниевым, скорее всего, расстанутся с 1 января.
Знаю, кстати, что представители «Химок» контактировали с некоторыми тренерами — в частности, с наставником «Нефтехимика» Кириллом Новиковым, но его в подмосковном клубе не будет», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
- Гогниев возглавляет химчан с сентября.
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