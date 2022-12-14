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    «Химки» уволят Гогниева 1 января (Сергей Ильев)

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинет подмосковный клуб.

    «По последней информации сразу из двух источников, со Спартаком Гогниевым, скорее всего, расстанутся с 1 января.

    Знаю, кстати, что представители «Химок» контактировали с некоторыми тренерами — в частности, с наставником «Нефтехимика» Кириллом Новиковым, но его в подмосковном клубе не будет», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +438

      Таврида 56 минут назад

      Юрану выплатили 40 лямов неустойки, Писареву - 30 лямов, теперь Гогниеву башлять. В руководстве Химок сидят подпольные миллиардеры или просто дypaки, разбрасывающиеся фантиками?

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      Рейтинг: +1169

      ARSteven89 1 час назад

      А я думаю, чё он так обжил стул в Коммент.Шоу )))

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      Рейтинг: +20364

      derrik2000 1 час назад

      Ну, что, доруководился, ПАлковводец???
      Думал, что он - великий спортивный скульптор и может сам "слепить" конкурентоспособную команду???
      Хрен в сумку!!!
      Глушаков, Лантратов, Кухарчук, Тихий, то есть все те, кто ТЯНУЛ Химки при Юране в верхней части таблицы, оказались этому упырю Гогниеву не нужны, поскольку, по его мнению, "плохо влияют на коллектив"???
      Без ЭТИХ игроков Химки совсем были... Даже не середняки ФНЛ в последних матчах.
      Пусть с нового года дома сидит, чай или кохвий пьёт в ожидании приглашения "экспертом" на МАТЧ-ТВ.

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