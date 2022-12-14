«Химки» уволят Гогниева 1 января (Сергей Ильев)

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинет подмосковный клуб.

«По последней информации сразу из двух источников, со Спартаком Гогниевым, скорее всего, расстанутся с 1 января.

Знаю, кстати, что представители «Химок» контактировали с некоторыми тренерами — в частности, с наставником «Нефтехимика» Кириллом Новиковым, но его в подмосковном клубе не будет», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

«Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 17 турах.

Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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