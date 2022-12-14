Футболисты сборной Аргентины бурно отпраздновали победу над Хорватией в 1/2 финала ЧМ-2022 и выход в финал турнира.
После матча в соцсетях появилось видео из раздевалки сборной, на котором футболисты исполнили песню с высмеиванием Бразилии и Англии.
Аргентинские футболисты пели: «Эй, бразилец, что случилось? Пятикратные чемпионы облажались» и «*** англичанин на Фолклендах, я о тебе не забыл!».
- Аргентина вышла в финал ЧМ впервые с 2014 года.
- В финале аргентинцы сыграют с Францией или Марокко.
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Источник: «Чемпионат»