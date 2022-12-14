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    Игроки сборной Аргентины спели в раздевалке оскорбительную песню об англичанах после выхода в финал ЧМ-2022

    Футболисты сборной Аргентины бурно отпраздновали победу над Хорватией в 1/2 финала ЧМ-2022 и выход в финал турнира.

    После матча в соцсетях появилось видео из раздевалки сборной, на котором футболисты исполнили песню с высмеиванием Бразилии и Англии.

    Аргентинские футболисты пели: «Эй, бразилец, что случилось? Пятикратные чемпионы облажались» и «*** англичанин на Фолклендах, я о тебе не забыл!».

    • Аргентина вышла в финал ЧМ впервые с 2014 года.
    • В финале аргентинцы сыграют с Францией или Марокко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3591

      АртурZaСМ 4 минуты назад

      Может будите формулировать новости менее пафосно "Впервые с 2014 года", как будто ЧМ проходит каждый месяц, 12 месяцев в году

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