Лантратов близок к бесплатному трансферу в «Локомотив»

"подмосквичи"
Это кто ж придумал сей "новодел"??? )))
А по теме: переход Лантратова, думаю. очень усилит оборону железнодорожников.
И не "под" Худяковым он, думаю. будет, а первым номером.
Ну, или по очереди с ним.
«Локомотив» пытается подписать вратаря «Химок» Илью Лантратова.
«Есть хорошие шансы, что он может оказаться в команде Михаила Галактионова бесплатно, несмотря на действующий до лета 2025 года с клубом Туфана Садыгова контракт.
Сейчас подмосквичи активно расторгают договоры со своими футболистами по соглашению сторон, потому что на них не рассчитывает главный тренер Спартак Гогниев и чтобы разгрузить платежную ведомость», – написал источник.
- Лантратов пропускает 1-й зимний сбор «Химок».
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- У клуба финансовые проблемы.
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