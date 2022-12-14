Лантратов близок к бесплатному трансферу в «Локомотив»

«Локомотив» пытается подписать вратаря «Химок» Илью Лантратова.

«Есть хорошие шансы, что он может оказаться в команде Михаила Галактионова бесплатно, несмотря на действующий до лета 2025 года с клубом Туфана Садыгова контракт.

Сейчас подмосквичи активно расторгают договоры со своими футболистами по соглашению сторон, потому что на них не рассчитывает главный тренер Спартак Гогниев и чтобы разгрузить платежную ведомость», – написал источник.

Лантратов пропускает 1-й зимний сбор «Химок».

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

У клуба финансовые проблемы.

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