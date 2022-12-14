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    Лантратов близок к бесплатному трансферу в «Локомотив»

    «Локомотив» пытается подписать вратаря «Химок» Илью Лантратова.

    «Есть хорошие шансы, что он может оказаться в команде Михаила Галактионова бесплатно, несмотря на действующий до лета 2025 года с клубом Туфана Садыгова контракт.

    Сейчас подмосквичи активно расторгают договоры со своими футболистами по соглашению сторон, потому что на них не рассчитывает главный тренер Спартак Гогниев и чтобы разгрузить платежную ведомость», – написал источник.

    • Лантратов пропускает 1-й зимний сбор «Химок».
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • У клуба финансовые проблемы.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20348

      derrik2000 6 минут назад

      "подмосквичи"

      Это кто ж придумал сей "новодел"??? )))

      А по теме: переход Лантратова, думаю. очень усилит оборону железнодорожников.
      И не "под" Худяковым он, думаю. будет, а первым номером.
      Ну, или по очереди с ним.

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      Рейтинг: +6669

      Красногорск_Фан 1 час назад

      То есть будет сидеть на лавке до пенсии пока есть Гилерме и Худяков. Лучше поиграл бы

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      Рейтинг: +4979

      PAREVG. > Красногорск_Фан 23 минуты назад

      Это как знать, Гиля уже заканчивает, Худяков нестабилен.
      Может будет вторым, за Даниилом. а может и наоборот.

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