Месси: «ЧМ-2022 – последний для меня»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что нынешний ЧМ-2022 – последний в его карьере.
«Завершу свои выступления на чемпионатах мира после финала ЧМ-2022. Это будет последний матч», – сказал игрок.
- Для Месси это 5-й ЧМ.
- В финале Аргентина 18 декабря сыграет с Францией или Марокко.
- Месси – самый результативный игрок ЧМ-2022 (8 очков по системе «гол+пас»).
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Источник: Ole