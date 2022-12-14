Месси: «ЧМ-2022 – последний для меня»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что нынешний ЧМ-2022 – последний в его карьере.

«Завершу свои выступления на чемпионатах мира после финала ЧМ-2022. Это будет последний матч», – сказал игрок.

Для Месси это 5-й ЧМ.

В финале Аргентина 18 декабря сыграет с Францией или Марокко.

Месси – самый результативный игрок ЧМ-2022 (8 очков по системе «гол+пас»).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира