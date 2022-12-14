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    Месси: «ЧМ-2022 – последний для меня»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что нынешний ЧМ-2022 – последний в его карьере.

    «Завершу свои выступления на чемпионатах мира после финала ЧМ-2022. Это будет последний матч», – сказал игрок.

    • Для Месси это 5-й ЧМ.
    • В финале Аргентина 18 декабря сыграет с Францией или Марокко.
    • Месси – самый результативный игрок ЧМ-2022 (8 очков по системе «гол+пас»).

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    Источник: Ole

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