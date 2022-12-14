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    Ари: «Скоро вся Европа будет извиняться перед Россией и признаваться в любви»

    Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари считает, что скоро европейцы будут извиняться перед Россией.

    «Бразильцы — открытые люди, всегда с улыбкой на лице, а россияне — почему-то более закрытые люди. Но мой народ хорошо относится к русским, никаких проблем нет.

    В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить, так как они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к России.

    Раньше в Бразилии нашего президента половина народа не любила, а другой части людей он нравился. Сейчас вроде бы ситуация улучшилась.

    Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках и все будет как раньше. Для России неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то», — заявил Ари.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +807

      3meeeD 1 минуту назад

      Прибалтам пусть это скажет))

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      Рейтинг: +761

      dragoon000320 24 минуты назад

      еще один ж о п о л и з популист нашелся. Мечтать не вредно

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      Рейтинг: +63

      F@nat1k > dragoon000320 3 минуты назад

      тебя еще не закрыли и не набутылили чертяга?

      0
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      Рейтинг: +1426

      elessar arnor 31 минуту назад

      два обиженных народа)

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