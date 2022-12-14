Ари: «Скоро вся Европа будет извиняться перед Россией и признаваться в любви»

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари считает, что скоро европейцы будут извиняться перед Россией.

«Бразильцы — открытые люди, всегда с улыбкой на лице, а россияне — почему-то более закрытые люди. Но мой народ хорошо относится к русским, никаких проблем нет.

В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить, так как они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к России.

Раньше в Бразилии нашего президента половина народа не любила, а другой части людей он нравился. Сейчас вроде бы ситуация улучшилась.

Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках и все будет как раньше. Для России неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то», — заявил Ари.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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