Николай Левников: «Орсато блестяще отсудил матч Аргентина – Хорватия. Пенальти назначен верно»

Главный национальный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал назначение пенальти в пользу сборной Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии (3:0).

Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.

Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.

Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.

– Орсато очень хорошо отсудил матч. Показал тот класс, который должен быть у арбитра, получившего такое назначение. Знаете, если при назначении судей на финал иногда проскальзывают такие мотивы, как заслуги, политика, нейтральность, то на полуфинал всегда назначаются сильнейшие арбитры. На всех турнирах – что чемпионат мира, что чемпионат Европы. Это очень важные матчи. И Орсато доказал свой класс.

– Но был сложный момент с назначением 11-метрового, разделивший на два лагеря не только болельщиков, но и экспертов.

– Здесь существуют две разные ситуации. Если бы нападающий бил по воротам, мы рассматривали бы действия вратаря как безрассудные или небезрассудные. Надо сказать, Доминик Ливакович не действовал безрассудно. Он выходил на перехват мяча. Но игрок сборной Аргентины не бил по воротам: пробрасывал мимо вратаря и пытался его оббежать. Вратарь не успевал играть в мяч. И своей выставленной ногой мешал нападающему продвинуться к мячу, лишая его очевидной возможности забить мяч с попыткой сыграть в мяч. Поэтому – пенальти и желтая карточка.

– То есть, надо учитывать намерение нападающего в этом моменте?

– Да, если бы он бил по воротам, это не был бы пенальти. Но так как игрок не бьет по воротам, а пробрасывает себе на ход, и вратарь не успевает играть в мяч, а своей ногой преграждает движение нападающего к нему, то это пенальти. И желтая, потому что была попытка играть в мяч.

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