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    «Такой игрок не может быть не востребован». Данни – о Дзюбе

    Экс-полузащитник «Зенита» Данни высказался об Артеме Дзюбе.

    «Уверен, что совсем скоро Дзюба найдет себе команду и вернется в футбол. Это вопрос времени.

    Такой игрок не может быть не востребован на рынке, это невозможно.

    Лично я не знаю, что конкретно произошло в Турции и почему Артему не удалось там заиграть и показать свои лучшие качества.

    Но я знаю, что он настоящий профессионал и отличный игрок», – заявил Данни.

    • 34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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    Источник: «РБ Спорт»

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