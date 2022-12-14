«Такой игрок не может быть не востребован». Данни – о Дзюбе

Экс-полузащитник «Зенита» Данни высказался об Артеме Дзюбе.
«Уверен, что совсем скоро Дзюба найдет себе команду и вернется в футбол. Это вопрос времени.
Такой игрок не может быть не востребован на рынке, это невозможно.
Лично я не знаю, что конкретно произошло в Турции и почему Артему не удалось там заиграть и показать свои лучшие качества.
Но я знаю, что он настоящий профессионал и отличный игрок», – заявил Данни.
- 34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
- В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
- Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».
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Источник: «РБ Спорт»