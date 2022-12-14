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    Месси – 6-й игрок, забивший в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном ЧМ

    Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.

    Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче реализовал пенальти и сделал ассист.

    Он стал шестым игроком в истории, забившим в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном чемпионате мира.

    • Сальваторе Скилаччи (Италия, ЧМ-1990);
    • Роберто Баджо (Италия, ЧМ-1994);
    • Христо Стоичков (Болгария, ЧМ-1994);
    • Давор Шукер (Хорватия, ЧМ-1998);
    • Уэсли Снейдер (Нидерланды, ЧМ-2010);
    • Лионель Месси (Аргентина, ЧМ-2022).

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    Источник: Opta

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