Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Алания» купила защитника «Уфы» за 75 тысяч

    «Алания» объявила о переходе Константина Плиева из «Уфы».

    По данным Transfermarkt, владикавказский клуб выкупил игрока за 75 тысяч евро (около 5 миллионов рублей).

    Новичок заключил с «Аланией» контракт на 3,5 года.

    • 26-летний Плиев – воспитанник «Алании».
    • За «Уфу» он выступал с сентября 2020 года.
    • Защитник забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 70 матчах.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Осетия в этом нуждается». Тренер «Алании» назвал задачу команды на сезон 1
    Кубок России. «Акрон» победил «Аланию» в 1/8 финала и вышел в плей-офф 1
    Жеребьевка последнего раунда Пути регионов Кубка России. До него дошел один клуб Второй лиги 7
    Источник: сайт «Алании»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99221

      zigbert 53 минуты назад

      Скоро Уфа лишится своих лучших игроков, да и теперь эти игроки не потребуются, команда испытывает финансовый кризис. А вот для Алании Плиев сгодится, тем более свой воспитанник.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11