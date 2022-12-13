«Алания» купила защитника «Уфы» за 75 тысяч

«Алания» объявила о переходе Константина Плиева из «Уфы».

По данным Transfermarkt, владикавказский клуб выкупил игрока за 75 тысяч евро (около 5 миллионов рублей).

Новичок заключил с «Аланией» контракт на 3,5 года.

26-летний Плиев – воспитанник «Алании».

За «Уфу» он выступал с сентября 2020 года.

Защитник забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 70 матчах.

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