«Алания» купила защитника «Уфы» за 75 тысяч

Скоро Уфа лишится своих лучших игроков, да и теперь эти игроки не потребуются, команда испытывает финансовый кризис. А вот для Алании Плиев сгодится, тем более свой воспитанник.
«Алания» объявила о переходе Константина Плиева из «Уфы».
По данным Transfermarkt, владикавказский клуб выкупил игрока за 75 тысяч евро (около 5 миллионов рублей).
Новичок заключил с «Аланией» контракт на 3,5 года.
- 26-летний Плиев – воспитанник «Алании».
- За «Уфу» он выступал с сентября 2020 года.
- Защитник забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 70 матчах.
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