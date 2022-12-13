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    Ибрагимович: «Я кумир для Жиру, хоть он этого и не говорит»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил игру своего одноклубника Оливье Жиру на ЧМ-2022 в составе сборной Франции.

    «Жиру великолепен. Это не секрет для всех, кто его знает. Он чрезвычайно важен для «Милана», особенно в те моменты, когда я не мог играть.

    Меня не удивляет его игра – если он проявляет себя в «Милане», почему бы не сделать этого в сборной? Мы рады за Оливье и надеемся, что он дойдeт до финала.

    Дал ли я ему эликсир молодости? Нет, Жиру профессионал. К тому же я кумир для него, хоть он этого и не говорит. Я пример для него.

    Думаю, он уже знает, что нужно делать, чтобы быть в хорошей форме. Когда футболист достигает такого возраста, он либо знает, что делать, либо прекращает играть», – сказал Ибрагимович.

    • 36-летний Жиру идет на 2-м месте в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.
    • Он забил 4 гола в 4 матчах (все – с игры).
    • Столько же раз отличился Лионель Месси, но 2 из 4 мячей – это реализованные пенальти.
    • Больше них забил только Килиан Мбаппе – 5.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      ARSteven89 1 час назад

      Криштиану, набирай форму и гоу ту зэ Итали! Вон, Ибрагимович, уже 40+ лет, а всё ещё пылит в размеренном темпе и чемпионом стал. Даже в сборную ненадолго вернулся)

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      Рейтинг: +745

      Lipatoff 1 час назад

      Ай красавчик)))

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