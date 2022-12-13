Ловрен рассказал о настрое на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия

Центральный защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира против Аргентины.

«Завтра нас ждет настоящая битва. И мы к ней готовы», – написал Ловрен в соцсетях.

Аргентина и Хорватия встретятся во вторник, 13 декабря.

Начало – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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