Стало известно, какой клуб лидирует в борьбе за Фелиша

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Marca, «Арсенал» лидирует в борьбе за 23-летнего португальца. Лондонцы видят в нем замену травмированному Габриэлю Жезусу.

Ранее в «Атлетико» подтвердили, что Фелиш действительно хочет покинуть клуб.

«Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.

В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.

Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.

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