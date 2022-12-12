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    Стало известно, какой клуб лидирует в борьбе за Фелиша

    Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    По информации Marca, «Арсенал» лидирует в борьбе за 23-летнего португальца. Лондонцы видят в нем замену травмированному Габриэлю Жезусу.

    Ранее в «Атлетико» подтвердили, что Фелиш действительно хочет покинуть клуб.

    • «Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.
    • В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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