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Стало известно, какой клуб лидирует в борьбе за Фелиша

12 декабря 2022, 14:58
2

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Marca, «Арсенал» лидирует в борьбе за 23-летнего португальца. Лондонцы видят в нем замену травмированному Габриэлю Жезусу.

Ранее в «Атлетико» подтвердили, что Фелиш действительно хочет покинуть клуб.

  • «Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.
  • В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.

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Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Арсенал Атлетико Феликс Жоау
Комментарии (2)
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Garrincha58
1670848230
Кайрат
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ARSteven89
1670855467
ААААААААААА!!! Не-не-не, это всё равно, что Роналду подписать! Фелиш просерает свой талант из-за лентяйства и нарциссизма. Всю командную атмосферу испортит. Он не оправдал надежд в команде Симеоне с такой свободой действий, что в АПЛ сразу потухнет после первого же жёсткого подката Бена Ми ))) Let's go to Paris! Там скоро будет смена декораций.
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