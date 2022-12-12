Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.
«Желаю удачи в оставшейся части турнира, брат! Размажь их, король!» – написал Рэшфорд в комментариях к посту Мбаппе в соцсетях.
- Англия вылетела с ЧМ-2022 как раз от Франции.
- Соперник французов по полуфиналу – Марокко.
- Мбаппе забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах турнира.
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Источник: «Бомбардир»