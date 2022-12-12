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    Рэшфорд – Мбаппе: «Размажь их, король!»

    Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.

    «Желаю удачи в оставшейся части турнира, брат! Размажь их, король!» – написал Рэшфорд в комментариях к посту Мбаппе в соцсетях.

    • Англия вылетела с ЧМ-2022 как раз от Франции.
    • Соперник французов по полуфиналу – Марокко.
    • Мбаппе забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах турнира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12409

      Алексей З 30 минут назад

      Где этот король был в четвертьфинале ?

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      Рейтинг: +7622

      mihail200606 51 минуту назад

      Ну королём то рано называть.. но почему бы и нет впоследствии..особенно если сейчас,в 23 года,станет опять чемпионом..а там когла нибудь глядишь и 3-кратным станет.. а месси не факт что вообще им станет хоть раз..

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