Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.

«Желаю удачи в оставшейся части турнира, брат! Размажь их, король!» – написал Рэшфорд в комментариях к посту Мбаппе в соцсетях.

Англия вылетела с ЧМ-2022 как раз от Франции.

Соперник французов по полуфиналу – Марокко.

Мбаппе забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах турнира.

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