В Нидерландах объяснили, почему Промес хочет получить российский паспорт

Журналист AD Йост Босман объяснил, почему полузащитник «Спартака» Квинси Промес хочет получить российское гражданство.

«Я думаю, что этим шагом Промес хочет избежать уголовного преследования, суда и соответствующего заключения. Я не знаю, закономерно ли это и спасет ли это его от тюрьмы. Вопрос в том, сможет ли он избежать наказания со сменой гражданства и сможет ли он вернуться в Нидерланды без ареста. Это дело юристов.

О Промесе в Нидерландах забыли с того момента, когда началось уголовное дело. Если он поменяет гражданство, большинству голландцев будет все равно. Хотя факт, что он станет россиянином, может вызвать больший резонанс из-за ситуации в мире. Аспект «предательства» здесь может укрепиться, — отметил Босман.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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