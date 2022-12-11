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  • В Нидерландах объяснили, почему Промес хочет получить российский паспорт

В Нидерландах объяснили, почему Промес хочет получить российский паспорт

11 декабря 2022, 22:21
5

Журналист AD Йост Босман объяснил, почему полузащитник «Спартака» Квинси Промес хочет получить российское гражданство.

«Я думаю, что этим шагом Промес хочет избежать уголовного преследования, суда и соответствующего заключения. Я не знаю, закономерно ли это и спасет ли это его от тюрьмы. Вопрос в том, сможет ли он избежать наказания со сменой гражданства и сможет ли он вернуться в Нидерланды без ареста. Это дело юристов.

О Промесе в Нидерландах забыли с того момента, когда началось уголовное дело. Если он поменяет гражданство, большинству голландцев будет все равно. Хотя факт, что он станет россиянином, может вызвать больший резонанс из-за ситуации в мире. Аспект «предательства» здесь может укрепиться, — отметил Босман.

  • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
  • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нидерланды Спартак Промес Квинси
Комментарии (5)
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Вомбат
1670787795
По делу о поножовщине Промесу нашли смягчающие обстоятельства и приговорили всего лишь к штрафу. Теперь его подозревают в торговле наркотиками, и это намного серьезнее. Если против него есть улики, то он действительно рискует сесть и может спастись, получив россиское гражданство. Российских граждан, совершивших преступление в другой стране, Россия выдавать не обязана. И по-моему последние лет 20 ни разу таковых не выдавала.
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Great Tartaria
1670788240
да хоть гражданство Сомали Промесу нужен любой паспорт=))
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jek718875
1670824756
От "доцента" не уйдёт,он его везде достанет...
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