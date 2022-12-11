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    В Нидерландах объяснили, почему Промес хочет получить российский паспорт

    Журналист AD Йост Босман объяснил, почему полузащитник «Спартака» Квинси Промес хочет получить российское гражданство.

    «Я думаю, что этим шагом Промес хочет избежать уголовного преследования, суда и соответствующего заключения. Я не знаю, закономерно ли это и спасет ли это его от тюрьмы. Вопрос в том, сможет ли он избежать наказания со сменой гражданства и сможет ли он вернуться в Нидерланды без ареста. Это дело юристов.

    О Промесе в Нидерландах забыли с того момента, когда началось уголовное дело. Если он поменяет гражданство, большинству голландцев будет все равно. Хотя факт, что он станет россиянином, может вызвать больший резонанс из-за ситуации в мире. Аспект «предательства» здесь может укрепиться, — отметил Босман.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +426

      Great Tartaria 17 минут назад

      да хоть гражданство Сомали Промесу нужен любой паспорт=))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4143

      Питерский князь 21 минуту назад

      Это ЛГБТ шпион. Будет свою веру пропагандировать, "По..Да.расию".
      С болельщиками СпартаГа же получилось!
      :)))

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      Рейтинг: +12096

      Вомбат 25 минут назад

      По делу о поножовщине Промесу нашли смягчающие обстоятельства и приговорили всего лишь к штрафу. Теперь его подозревают в торговле наркотиками, и это намного серьезнее. Если против него есть улики, то он действительно рискует сесть и может спастись, получив россиское гражданство. Российских граждан, совершивших преступление в другой стране, Россия выдавать не обязана. И по-моему последние лет 20 ни разу таковых не выдавала.

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      Рейтинг: +18424

      Cleaner 36 минут назад

      Промес, сколько веревочке не виться, а в Голландию все равно возвращаться придется. Спартаком не прикроешься. Это такой клуб, который плюнет тебе в спину. Ну традиция там такая. И паспортом не прикроешься. За уголовное преступление тебя государство наше прикрывать не будет и выдаст по первому требованию.

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