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    Промес может получить российское гражданство. Это инициатива «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес может в скором времени стать гражданином РФ.

    По информации Ивана Карпова, получение гражданства инициировал московский клуб.

    «По примеру Малкома и Клаудиньо «наверху» теперь должны решить – заслуживает ли этого Квинси или нет. И тут возможны сюрпризы.

    С одной стороны, на родине Антоха фигурирует в уголовном деле, замешанном на наркотиках.

    С другой, выдача ему паспорта РФ может стать хорошим щелчком по носу нашим «зарубежным партнерам». Мол, смотрите какой классный парень сбежал от вас к нам.

    В любом случае, решение по этому вопросу, насколько мне известно, пока еще не принято.

    Однако вероятность положительного для «Спартака» и Промеса исхода дела – можно оценить как довольно высокую», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18410

      Cleaner 10 минут назад

      Не хочет Промес к себе домой возвращаться. А прокуратура Голландии его уже заждалась...)

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