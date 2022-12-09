Промес может получить российское гражданство. Это инициатива «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может в скором времени стать гражданином РФ.
По информации Ивана Карпова, получение гражданства инициировал московский клуб.
«По примеру Малкома и Клаудиньо «наверху» теперь должны решить – заслуживает ли этого Квинси или нет. И тут возможны сюрпризы.
С одной стороны, на родине Антоха фигурирует в уголовном деле, замешанном на наркотиках.
С другой, выдача ему паспорта РФ может стать хорошим щелчком по носу нашим «зарубежным партнерам». Мол, смотрите какой классный парень сбежал от вас к нам.
В любом случае, решение по этому вопросу, насколько мне известно, пока еще не принято.
Однако вероятность положительного для «Спартака» и Промеса исхода дела – можно оценить как довольно высокую», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.
- 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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