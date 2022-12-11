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    Мостовой: «Нужно получать удовольствие от сборной Марокко»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира.

    • В 1/4 финала марокканцы победили Португалию (1:0).
    • В полуфинале команда сыграет с Францией. Игра пройдет 14 декабря.

    «Выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира – сюрприз для 99 болельщиков из 100. Многие задаются вопросом: заслуженно это или нет. Как мне кажется, все заслуженно. В истории разных чемпионатов мира всегда были команды, которые удивляют и преподносят сюрпризы. С самого начала мы называли турнир в Катаре чемпионатом сенсаций. Как начались сенсации в первом туре, так они и продолжаются. Ясно, что в плей-офф сюрпризов становится меньше, но вот Марокко не дает нам заскучать.

    Многие критикуют игру сборной Марокко, но кому сейчас нужна игра? Да, португальцы играли лучше, создавали моменты. По статистике они были лучше, но поехали домой. Нужно получать удовольствие от выхода Марокко в полуфинал ЧМ-2022», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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