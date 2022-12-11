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    Это'О до ЧМ-2022 предсказал полуфинал Франция – Марокко

    Глава камерунской федерации футбола Самуэль Это’О перед чемпионатом мира-2022 давал прогноз на турнир. Он угадал с одним полуфиналом.

    За несколько дней до старта камерунец предсказывал полуфинал Франция – Марокко.

    • Согласно прогнозу Это’О, марокканцы должны пройти в финал.
    • Команда из Африки впервые вышла в полуфинал ЧМ.
    • Матч Франция – Марокко состоится 14 декабря.

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    Источник: «Бомбардир»

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