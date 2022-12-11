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    «Не судья, а посмешище». Невилл – об арбитре матча Англия – Франция

    Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл остался недоволен судейством в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

    «Это сущий кошмар. Не судья, а посмешище.

    Я не говорю, что Англия проиграла только из-за этого – люди скажут, что это оправдания – но он просто плохой арбитр», – сказал Невилл.

    • Франция победила Англию – 2:1.
    • Матч обслуживал бразилец Вилтон Сампайо.
    • Он назначил 2 пенальти в пользу англичан, но Гарри Кейн реализовал только один из них.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5199

      neim 3 минуты назад

      Это посмешище, дало вам возможность бить пенальти два раза за игру, одну из которых вы благополучно про...фукали.
      Жаловаться на судейство и судей, удел слабых (проигравших).

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      Рейтинг: +1956

      DMитрий 52 минуты назад

      Гари, ты не видел по видимому работу Матеу Лаоса & FIFA в игре Аргентина - Нидерланды. В вашем матче все было норм. Покопайтесь в своих головах.

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      Рейтинг: +1139

      inzek 1 час назад

      типо 2 пенки мало? что еще не так? бутсы не радужного цвета? рад искренне английскому успеху. топ чемпионат, антифутбол в сборной

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      Рейтинг: +589

      Октавиус 1 час назад

      вообще не пойму этого тотального нытья по поводу судейства. Аргентина, Португалия, теперь Англия. Вроде все матчи смотрел - не было ничего вопиющего

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