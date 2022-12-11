«Не судья, а посмешище». Невилл – об арбитре матча Англия – Франция

Это посмешище, дало вам возможность бить пенальти два раза за игру, одну из которых вы благополучно про...фукали.
Жаловаться на судейство и судей, удел слабых (проигравших).
Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл остался недоволен судейством в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.
«Это сущий кошмар. Не судья, а посмешище.
Я не говорю, что Англия проиграла только из-за этого – люди скажут, что это оправдания – но он просто плохой арбитр», – сказал Невилл.
- Франция победила Англию – 2:1.
- Матч обслуживал бразилец Вилтон Сампайо.
- Он назначил 2 пенальти в пользу англичан, но Гарри Кейн реализовал только один из них.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира