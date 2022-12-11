«Не судья, а посмешище». Невилл – об арбитре матча Англия – Франция

Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл остался недоволен судейством в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

«Это сущий кошмар. Не судья, а посмешище.

Я не говорю, что Англия проиграла только из-за этого – люди скажут, что это оправдания – но он просто плохой арбитр», – сказал Невилл.

Франция победила Англию – 2:1.

Матч обслуживал бразилец Вилтон Сампайо.

Он назначил 2 пенальти в пользу англичан, но Гарри Кейн реализовал только один из них.

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