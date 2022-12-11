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  • Нойер не думает о завершении карьеры из-за травмы. Он собирается поехать на Евро-2024

Нойер не думает о завершении карьеры из-за травмы. Он собирается поехать на Евро-2024

11 декабря 2022, 02:55
1

Перелом ноги никак не повлиял на планы вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.

36-летний футболист не думает о завершении карьеры из-за травмы.

Он собирается в следующем сезоне снова стать основным в клубе и попасть в заявку сборной Германии на домашний Евро-2024.

  • Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до июня 2024 года.
  • Из-за перелома он выбыл до конца сезона-2022/23.

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Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Бавария Германия Нойер Мануэль
Комментарии (1)
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teodogat
1670954724
Нет уж, хватит, на евро 2024 опять вместо игры будет о повязках радужных и чем рот закрыть думать. Пора с этим заканчивать, если не хотят на последних местах в группе оставаться.
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