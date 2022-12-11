Нойер не думает о завершении карьеры из-за травмы. Он собирается поехать на Евро-2024

Перелом ноги никак не повлиял на планы вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.
36-летний футболист не думает о завершении карьеры из-за травмы.
Он собирается в следующем сезоне снова стать основным в клубе и попасть в заявку сборной Германии на домашний Евро-2024.
- Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до июня 2024 года.
- Из-за перелома он выбыл до конца сезона-2022/23.
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Источник: Bayern & Germany