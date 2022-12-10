Отец Влашича ответил на вопрос о возможном возвращении Николы в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника «Торино» Николы Влашича, высказался о вероятности возвращения хорвата в ЦСКА.

«Конечно, игра за ЦСКА была невероятной что для Влашича, что для всей нашей семьи. Это часть его карьеры. Мы всегда будем помнить этот период.

Может ли однажды Никола вернуться в ЦСКА? Кто знает. Никто не знает, что может случиться в будущем», – сказал Влашич-старший.

Сейчас Влашич в «Торино».

Игрок принадлежит «Вест Хэму».

В ЦСКА Влашич был в 2018-2021 годах.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира