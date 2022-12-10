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    Отец Влашича ответил на вопрос о возможном возвращении Николы в ЦСКА

    Йошко Влашич, отец полузащитника «Торино» Николы Влашича, высказался о вероятности возвращения хорвата в ЦСКА.

    «Конечно, игра за ЦСКА была невероятной что для Влашича, что для всей нашей семьи. Это часть его карьеры. Мы всегда будем помнить этот период.

    Может ли однажды Никола вернуться в ЦСКА? Кто знает. Никто не знает, что может случиться в будущем», – сказал Влашич-старший.

    • Сейчас Влашич в «Торино».
    • Игрок принадлежит «Вест Хэму».
    • В ЦСКА Влашич был в 2018-2021 годах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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