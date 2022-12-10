Отец Влашича ответил на вопрос о возможном возвращении Николы в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника «Торино» Николы Влашича, высказался о вероятности возвращения хорвата в ЦСКА.
«Конечно, игра за ЦСКА была невероятной что для Влашича, что для всей нашей семьи. Это часть его карьеры. Мы всегда будем помнить этот период.
Может ли однажды Никола вернуться в ЦСКА? Кто знает. Никто не знает, что может случиться в будущем», – сказал Влашич-старший.
- Сейчас Влашич в «Торино».
- Игрок принадлежит «Вест Хэму».
- В ЦСКА Влашич был в 2018-2021 годах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»