Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал обузой для команды.

«Поскольку я Роналду не люблю, то не хочу, чтобы он вышел в старте, как и в предыдущем матче. Португальцы без него прекрасно справились.

Мне кажется, что Роналду – это такая гиря на яйцах Португалии. У них идeт процесс отторжения Роналду от коллектива. Не всем очень приятно с ним играть. Команда без него показывает гораздо более лучшую игру.

Марокканцам будет вообще нечего терять. В случае успеха они прыгнут выше головы. На свободе и без нервов могут что-то показать», – сказал Червиченко.

Португалия и Марокко встретятся сегодня в 18:00 мск.

Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.

Без своего капитана в основе португальцы разгромили Швейцарию со счетом 6:1 в 1/8 финала.

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