Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Червиченко: «Роналду – гиря на яйцах сборной Португалии»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал обузой для команды.

    «Поскольку я Роналду не люблю, то не хочу, чтобы он вышел в старте, как и в предыдущем матче. Португальцы без него прекрасно справились.

    Мне кажется, что Роналду – это такая гиря на яйцах Португалии. У них идeт процесс отторжения Роналду от коллектива. Не всем очень приятно с ним играть. Команда без него показывает гораздо более лучшую игру.

    Марокканцам будет вообще нечего терять. В случае успеха они прыгнут выше головы. На свободе и без нервов могут что-то показать», – сказал Червиченко.

    • Португалия и Марокко встретятся сегодня в 18:00 мск.
    • Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.
    • Без своего капитана в основе португальцы разгромили Швейцарию со счетом 6:1 в 1/8 финала.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Я бы ему сам собрал чемодан». Шалимов прокомментировал ситуацию Роналду в сборной Португалии 2
    Юран объяснил, почему оставил бы Роналду в запасе на матч Марокко – Португалия 2
    Тен Хаг: «Я открыт для разговора с Роналду» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5520

      AtticusFinch 20 минут назад

      В свое время он был такой же гирей на яйцах Спартака)) до сих пор помню как он привез откуда-то Зоа))топовый легионер))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11