Аргентина победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти выиграли аргентинцы со счетом 4:3.

После окончания встречи капитан аргентинской сборной Лионель Месси вступил в перепалку с Эдгаром Давидсом, помощником Луи ван Гаала.

Футболист «ПСЖ» сказал соперникам что-то на повышенных тонах. Другие подробности конфликта пока неизвестны.

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