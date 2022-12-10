Аргентина победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022.
Основное время матча завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти выиграли аргентинцы со счетом 4:3.
После окончания встречи капитан аргентинской сборной Лионель Месси вступил в перепалку с Эдгаром Давидсом, помощником Луи ван Гаала.
Футболист «ПСЖ» сказал соперникам что-то на повышенных тонах. Другие подробности конфликта пока неизвестны.
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Источник: TyC Sports