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    У Месси случился конфликт с Эдгаром Давидсом после матча Нидерланды – Аргентина

    Аргентина победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022.

    Основное время матча завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти выиграли аргентинцы со счетом 4:3.

    После окончания встречи капитан аргентинской сборной Лионель Месси вступил в перепалку с Эдгаром Давидсом, помощником Луи ван Гаала.

    Футболист «ПСЖ» сказал соперникам что-то на повышенных тонах. Другие подробности конфликта пока неизвестны.

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    Источник: TyC Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +730

      Lipatoff 1 час назад

      Давидс это который в очках играл и пепси рекламировал?))) Даже в Барсе был, наверное что-то осталось сказать))) вчера первый раз видел, как Месси конфликтовал, эмоции зашкаливали

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      Рейтинг: +9631

      САДЫЧОК > Lipatoff 1 час назад

      Давидс очень крут ! Месси это , тот который чипсы рекламировал !
      Если серьезно Месси провел 2 последних матча отменно , но , до этого был обычкой переоцененной !

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