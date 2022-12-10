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    «Он делал странные вещи». Лаутаро – о судействе Лаоса в матче Нидерланды – Аргентина

    Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о работе арбитра Матеу Лаоса, обслуживавшего четвертьфинальную игру ЧМ-2022 против Нидерландов.

    • Аргентинцы выиграли в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.
    • Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

    «Судья иногда делал странные вещи. Но об этом должны говорить другие люди. Мы же сосредоточены на своей игре. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти», – заявил Лаутаро.

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    Источник: TyC Sports

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