Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о работе арбитра Матеу Лаоса, обслуживавшего четвертьфинальную игру ЧМ-2022 против Нидерландов.

Аргентинцы выиграли в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

«Судья иногда делал странные вещи. Но об этом должны говорить другие люди. Мы же сосредоточены на своей игре. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти», – заявил Лаутаро.

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