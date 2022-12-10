«Один из лучших игроков в мире». Мишкич – о Ловрене

Футболист «Оренбурга» Даниэль Мишкич поговорил о сборной Хорватии.

– В России всегда было много хорватских футболистов. Из этой успешной сборной кого-то может заинтересовать чемпионат России?

– Не знаю, но надеюсь, что Деян Ловрен продлит свой контракт с «Зенитом». Он сейчас показал, какой крутой и сумасшедший футболист. Он – лидер на поле, все увидели, какой это классный футболист. Он – один из лучших футболистов в мире. Его игра показывает, что в России высокий уровень футбола, ведь человек – капитан «Зенита». Жаль, конечно, что «Зенит» не играет сейчас в Европе. Тогда бы все увидели, что есть качественные игроки и команды в России. Надеюсь, что скоро всe вернeтся в нормальную ситуацию.

Хорватия в 1/4 финала чемпионата мира-2022 победила в серии пенальти Бразилию.

В 1/2 финала хорваты встретятся с Аргентиной.

Ловрен – единственный оставшийся представитель РПЛ на ЧМ-2022.

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