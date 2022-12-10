Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Один из лучших игроков в мире». Мишкич – о Ловрене

    Футболист «Оренбурга» Даниэль Мишкич поговорил о сборной Хорватии.

    – В России всегда было много хорватских футболистов. Из этой успешной сборной кого-то может заинтересовать чемпионат России?

    – Не знаю, но надеюсь, что Деян Ловрен продлит свой контракт с «Зенитом». Он сейчас показал, какой крутой и сумасшедший футболист. Он – лидер на поле, все увидели, какой это классный футболист. Он – один из лучших футболистов в мире. Его игра показывает, что в России высокий уровень футбола, ведь человек – капитан «Зенита». Жаль, конечно, что «Зенит» не играет сейчас в Европе. Тогда бы все увидели, что есть качественные игроки и команды в России. Надеюсь, что скоро всe вернeтся в нормальную ситуацию.

    • Хорватия в 1/4 финала чемпионата мира-2022 победила в серии пенальти Бразилию.
    • В 1/2 финала хорваты встретятся с Аргентиной.
    • Ловрен – единственный оставшийся представитель РПЛ на ЧМ-2022.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Месси оценил соперника Аргентины по полуфиналу ЧМ-2022
    «Котики все видят!». Губерниев отреагировал на вылет Бразилии с ЧМ-2022
    «Козлина!». Ловчев возмущен поступком Антони в матче с Хорватией
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11