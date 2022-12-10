Матч Нидерланды – Аргентина стал рекордным на ЧМ по количеству карточек

В матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) показано 15 карточек. Это рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен в матче Камерун – Германия в 2002 году (12 желтых и две красных).

Матч в Лусаиле судил испанец Матеу Лаос.

Он показал карточку в том числе в течение серии пенальти.

Стадия 1/4 финала ЧМ-2022 продолжится сегодня.

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