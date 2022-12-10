Матч Нидерланды – Аргентина стал рекордным на ЧМ по количеству карточек

В матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) показано 15 карточек. Это рекорд.
Предыдущий рекорд был установлен в матче Камерун – Германия в 2002 году (12 желтых и две красных).
- Матч в Лусаиле судил испанец Матеу Лаос.
- Он показал карточку в том числе в течение серии пенальти.
- Стадия 1/4 финала ЧМ-2022 продолжится сегодня.
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Источник: телеграм-канал Opta