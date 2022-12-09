«Слова Венгера абсурдные». Газзаев – о предложении проводить ЧМ в Африке зимой

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на заявление Арсена Венгера по поводу проведения чемпионатов мира зимой в странах Африки.

«Слова Венгера достаточно спорные. Обычно в это время в Европе проходят национальные чемпионаты. Встроить чемпионат мира в этот режим невозможно.

Мы видим, что многие сборные практически не имели серьeзной подготовки, как это обычно бывает летом. Сейчас игроки приедут из сборных и практически сразу начнут играть в национальных чемпионатах.

Что тогда, теперь все чемпионаты мира будут проходить в Африке или тeплых странах?

Да, сейчас случился форс-мажор из-за жары летом. Чемпионат мира в Катаре проходит прекрасно. Мы не видим никаких проблем.

Да, нужно развивать футбол на разных континентах. Чемпионаты мира проводятся в Европе, Азии, Африке, сейчас – на востоке.

Следующий чемпионат мира будет в Северной Америке. Мне кажется, что слова Венгера абсурдные», – сказал Газзаев.

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