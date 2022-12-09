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    Венгер предложил проводить чемпионаты мира в Африке зимой

    Глава отдела глобального развития ФИФА и экс-тренера «Арсенала» Арсен Венгер выступил за проведение ЧМ в Африке.

    «Если мы хотим демократизировать футбол, нам нужно играть в африканских странах, где невозможно проводить чемпионаты мира летом. По турниру в Катаре мы видим, что зимний чемпионат мира – вполне рабочий вариант.

    Многие команды не смогли хорошо подготовиться физически из-за недостатка времени. Но все участники подошли к турниру ментально свежими, чего не было на предыдущих чемпионатах. Раньше сборные начинали турниры психологически уставшими», – сказал Венгер.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проходит зимой.
    • В 2010 году ЧМ прошел в ЮАР.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17285

      Garrincha58 31 минуту назад

      ещё один рационализатор из ума выжил

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