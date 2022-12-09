Венгер предложил проводить чемпионаты мира в Африке зимой

Глава отдела глобального развития ФИФА и экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил за проведение ЧМ в Африке.

«Если мы хотим демократизировать футбол, нам нужно играть в африканских странах, где невозможно проводить чемпионаты мира летом. По турниру в Катаре мы видим, что зимний чемпионат мира – вполне рабочий вариант.

Многие команды не смогли хорошо подготовиться физически из-за недостатка времени. Но все участники подошли к турниру ментально свежими, чего не было на предыдущих чемпионатах. Раньше сборные начинали турниры психологически уставшими», – сказал Венгер.

ЧМ-2022 в Катаре продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проходит зимой.

В 2010 году ЧМ прошел в ЮАР.

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