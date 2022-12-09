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    Тренер сборной Казахстана оценил перспективы Алипа стать основным защитником «Зенита»

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию, что «Зенит» может выкупить у «Кайрата» центрального защитника Нуралы Алипа.

    – Если Алипа действительно выкупили, то это большой плюс как для казахстанского футбола, так и для Нуралы.

    – Станет ли Алип в будущем основным центральным защитником петербуржцев?

    – Будет сложно. Все прекрасно понимают, что в «Зените» не просто играть. Там высокие требования.

    Очень бы хотелось, чтобы Алип стал основным центральным защитником. Все зависит от Алипа. Он обладает неплохим потенциалом.

    Учитывая, что Нуралы молодой футболист, он еще будет развиваться.

    • Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.
    • Он провел 20 матчей без голевых действий.
    • Аренда игрока сборной Казахстана в «Зените» рассчитана до конца года.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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