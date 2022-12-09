«В России больше никогда не будет ЧМ?». Павлюченко – о предложениях Венгера

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал предложение экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера проводить чемпионаты мира в африканских странах зимой.

«Арсен Венгер предложил проводить чемпионаты мира зимой… Всe время в Катаре, что ли? Наверное, это неправильный подход. Любая страна хочет провести чемпионат мира.

В России был чемпионат мира. Но мы же зимой не можем проводить из-за погодных условий. Я считаю, что это глупый подход. Многие страны хотят провести чемпионат мира, но погодные условия не у всех хорошие. Глупо. Меня это не устраивает!

Получается, что в России больше никогда не будет чемпионатов мира, ха-ха», — сказал Павлюченко.

ЧМ-2022 в Катаре продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проходит зимой.

В 2010 году ЧМ прошел в ЮАР.

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