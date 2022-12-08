«Реал» интересуется 18-летним вингером «Манчестер Юнайтед»

Фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо привлек внимание «Реала».

В мадридском клубе считают, что 18-летний футболист станет звездой в будущем.

«МЮ» не может договориться с аргентинцем о продлении контракта, истекающего в июне 2023 года, и «Реал» готов воспользоваться ситуацией.

Любимая позиция Гарначо – левый вингер.

До переезда в Англию он занимался в академии «Атлетико».

В этом сезоне игрок забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Юнайтед».

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию