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    «Реал» интересуется 18-летним вингером «Манчестер Юнайтед»

    Фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо привлек внимание «Реала».

    В мадридском клубе считают, что 18-летний футболист станет звездой в будущем.

    «МЮ» не может договориться с аргентинцем о продлении контракта, истекающего в июне 2023 года, и «Реал» готов воспользоваться ситуацией.

    • Любимая позиция Гарначо – левый вингер.
    • До переезда в Англию он занимался в академии «Атлетико».
    • В этом сезоне игрок забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Юнайтед».
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: Relevo

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    08.12.2022 23:11
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