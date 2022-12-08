«Зенит» выкупил Алипа у «Кайрата»: «Самая крупная сделка в истории казахстанского футбола»

«Зенит» выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

«Срок договора – четыре года (3+1).

Финансовые подробности соглашения сообщить пока не могу, о них вскоре, думаю, сообщит сам «Кайрат». Скажу лишь что, по моим сведениям, это самая крупная сделка в истории казахстанского футбола.

Добавлю также, что на Алипа претендовал ещe один клуб РПЛ, базирующийся в Москве. А все разговоры о его возможном переходе в чемпионат Азербайджана не соответствовали действительности», – сообщил в телеграме журналист Владимир Жарков.

Аренда Алипа у «Кайрата» была рассчитана до зимы.

Ранее сообщалось, что 23-летнего казахстанца предлагали в «Сочи».

Алип провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.

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