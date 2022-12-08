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    «Зенит» выкупил Алипа у «Кайрата»: «Самая крупная сделка в истории казахстанского футбола»

    «Зенит» выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

    «Срок договора – четыре года (3+1).

    Финансовые подробности соглашения сообщить пока не могу, о них вскоре, думаю, сообщит сам «Кайрат». Скажу лишь что, по моим сведениям, это самая крупная сделка в истории казахстанского футбола.

    Добавлю также, что на Алипа претендовал ещe один клуб РПЛ, базирующийся в Москве. А все разговоры о его возможном переходе в чемпионат Азербайджана не соответствовали действительности», – сообщил в телеграме журналист Владимир Жарков.

    • Аренда Алипа у «Кайрата» была рассчитана до зимы.
    • Ранее сообщалось, что 23-летнего казахстанца предлагали в «Сочи».
    • Алип провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7580

      Беспонтий 1 час назад

      или барриос послал всех с этим мма
      или это полная лажа

      1
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    • ...
      Рейтинг: +424

      Азбука 1 час назад

      Теперь его тоже будут называть бразильцем.

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