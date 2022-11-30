«Сочи» предложили подписать защитника «Зенита»

Агенты защитника Нуралы Алипа предлагали услуги игрока нескольким клубам РПЛ. Один из них – «Сочи».

Представители 22-летнего футболиста ищут ему новую команду на случай, если «Зенит» не захочет его выкупать после истечения срока аренды.

«Сочи» может только арендовать Алипа. Вариант с выкупом центрбека у «Кайрата» сочинцами не рассматривается.

«Зенит» арендовал Алипа в феврале.

В составе петербургской команды он провел 20 матчей без голевых действий.

Аренда игрока сборной Казахстана рассчитана до конца года.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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