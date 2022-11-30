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    «Сочи» предложили подписать защитника «Зенита»

    Агенты защитника Нуралы Алипа предлагали услуги игрока нескольким клубам РПЛ. Один из них – «Сочи».

    Представители 22-летнего футболиста ищут ему новую команду на случай, если «Зенит» не захочет его выкупать после истечения срока аренды.

    «Сочи» может только арендовать Алипа. Вариант с выкупом центрбека у «Кайрата» сочинцами не рассматривается.

    • «Зенит» арендовал Алипа в феврале.
    • В составе петербургской команды он провел 20 матчей без голевых действий.
    • Аренда игрока сборной Казахстана рассчитана до конца года.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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