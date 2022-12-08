Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович пробежал 16,7 км в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Японии.
Это новый рекорд турнира по пробегу в отдельно взятой игре.
Футболист «Интера» обновил собственное достижение. На предыдущем чемпионате мира он преодолел 16,3 км в полуфинальной встрече с Англией.
- Хорваты победили Японию в серии пенальти.
- Англичан команда также прошла в 2018 году.
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Источник: Sport Mediaset