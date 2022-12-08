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    Каррера назвал двух игроков, которые усилят «Спартак» зимой

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о вариантах усиления состава московской команды во время зимнего трансферного окна.

    «Я не могу судить, какие позиции стоит укрепить «Спартаку» в зимнее трансферное окно, потому что видел всего несколько игр команды.

    Однако, если говорить о возвращении Виктора Мозеса и Кейта Бальде, то я уверен, что эти футболисты помогут команде, они игроки хорошего уровня», – сказал Каррера.

    • Мозес с августа восстанавливается после травмы.
    • Бальде не мог играть за «Спартак» из-за дисквалификации за допинг.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1754

      alefreddy 18 минут назад

      не факт что они выйдут на хороший уровень игры

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