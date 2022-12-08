Каррера назвал двух игроков, которые усилят «Спартак» зимой

не факт что они выйдут на хороший уровень игры
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о вариантах усиления состава московской команды во время зимнего трансферного окна.
«Я не могу судить, какие позиции стоит укрепить «Спартаку» в зимнее трансферное окно, потому что видел всего несколько игр команды.
Однако, если говорить о возвращении Виктора Мозеса и Кейта Бальде, то я уверен, что эти футболисты помогут команде, они игроки хорошего уровня», – сказал Каррера.
- Мозес с августа восстанавливается после травмы.
- Бальде не мог играть за «Спартак» из-за дисквалификации за допинг.
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