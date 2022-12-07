Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции (FFF), не планирует менять главного тренера сборной Франции.
«Хочу, чтобы Дидье Дешам остался. Если Франция будет в полуфинале ЧМ-2022, решение точно будет за Дидье.
Зинедина Зидана я не рассматривал. Никто ему не звонил», – сказал Ле Грэ.
- Франция с Дешамом выиграла ЧМ-2018.
- В 1/4 финала ЧМ-2022 Франция сыграет с Англией.
- Дешам тренирует Францию с 2012 года.
Новости сборной Франции по футболу на ЧМ-2022
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Источник: Bild