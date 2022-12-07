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  • Орлов – о драке «Зенита» и «Спартака»: «Игроки не осознали вины. Они готовы к следующей драке»

Орлов – о драке «Зенита» и «Спартака»: «Игроки не осознали вины. Они готовы к следующей драке»

7 декабря 2022, 18:16
8

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал наказание для футболистов «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в матче Кубка России.

— Драка между игроками «Зенита» и «Спартака» кончилась длительными дисквалификациями участников конфликта. Довольны ли вы решением КДК?

— По регламенту дали максимальное наказание. Но я недоволен другим — игроки не осознали глупости и вины. Они все чувствуют себя королями. Есть немалая группа болельщиков, которая их поддерживает: «Наши были сильнее в этой драке!»

Друзья, не этим надо кичиться, а мастерством игры на футбольном поле. Все должны покаяться, но они этого не сделали. Ни один из них. Я не слышал, чтобы кто-то сказал, что ему стыдно за эту драку. Значит, они готовы к следующим дракам на футбольном поле.

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1670427693
Всё, начинаем срач чьи были сильнее)) Гена знает толк!
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ySS
1670429022
Готовы. И она скорее всего будет, если у гаспрома не получится выигрывать дома в следующей игре.
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Вомбат
1670438429
Господа, вы что, не любите футбол? ЧМ по футболу идет, а вы все долдоните о какой-то там драке!
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ScarlettOgusania
1670441241
Дятел Орлов, завязывай с этим выстукиванием, проехали уже) извинений не будет!
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paracetamol
1670446599
Дядя Гена, признай, что главным заводилой драки был судья и хватит об этом!
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nik55
1670478907
маразматик----хватит скулить
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Азбука
1670766825
Орлов сказал верно. Санкции КДК были формальными. Дракой все восхищаются, а не осуждают. Народ готов к новым побоищам. Ожидаю новые драки и в матчах других клубов.
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моэм
1671776782
По моему начистить морду Зениту - Газпрому готовы не только игроки Спартака , но и весь народ ....достали буржуины , которым закон что дышло и всё им можно .
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