Орлов – о драке «Зенита» и «Спартака»: «Игроки не осознали вины. Они готовы к следующей драке»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал наказание для футболистов «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в матче Кубка России.

— Драка между игроками «Зенита» и «Спартака» кончилась длительными дисквалификациями участников конфликта. Довольны ли вы решением КДК?

— По регламенту дали максимальное наказание. Но я недоволен другим — игроки не осознали глупости и вины. Они все чувствуют себя королями. Есть немалая группа болельщиков, которая их поддерживает: «Наши были сильнее в этой драке!»

Друзья, не этим надо кичиться, а мастерством игры на футбольном поле. Все должны покаяться, но они этого не сделали. Ни один из них. Я не слышал, чтобы кто-то сказал, что ему стыдно за эту драку. Значит, они готовы к следующим дракам на футбольном поле.

У «Спартака» дисквалификацию за драку получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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