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    Орлов – о драке «Зенита» и «Спартака»: «Игроки не осознали вины. Они готовы к следующей драке»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал наказание для футболистов «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в матче Кубка России.

    — Драка между игроками «Зенита» и «Спартака» кончилась длительными дисквалификациями участников конфликта. Довольны ли вы решением КДК?

    — По регламенту дали максимальное наказание. Но я недоволен другим — игроки не осознали глупости и вины. Они все чувствуют себя королями. Есть немалая группа болельщиков, которая их поддерживает: «Наши были сильнее в этой драке!»

    Друзья, не этим надо кичиться, а мастерством игры на футбольном поле. Все должны покаяться, но они этого не сделали. Ни один из них. Я не слышал, чтобы кто-то сказал, что ему стыдно за эту драку. Значит, они готовы к следующим дракам на футбольном поле.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5675

      ySS 1 час назад

      Готовы. И она скорее всего будет, если у гаспрома не получится выигрывать дома в следующей игре.

      1
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      Рейтинг: +12343

      Алексей З 1 час назад

      Непримиримость к сопернику - это нормально.
      Я буду только рад , если в матче с питерскими игроки Спартака будут "грызть землю ".
      Все понимают , что драка на футбольном поле это нонсенс , но и равнодушных быть не должно.

      1
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      Рейтинг: +4118

      Питерский князь > Алексей З 1 час назад

      Правильно, как в Турции, все болельщики выбежали и от....ли команду СпартаГа.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +12343

      Алексей З > Питерский князь 33 минуты назад

      Попробуйте.
      Боюсь , что морда у тебя и твоих сподвижников треснет.

      0
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      Рейтинг: +11046

      R_a_i_n 2 часа назад

      Всё, начинаем срач чьи были сильнее)) Гена знает толк!

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      Рейтинг: +4118

      Питерский князь > R_a_i_n 1 час назад

      Ты .....ух.
      Если говоиит Орлов, значит здесь можно насрать, пусть меня считают умным.
      :)))
      Рот помой, подмойся, пора на работу!

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      Рейтинг: +11046

      R_a_i_n > Питерский князь 1 час назад

      Закусить забыл, петушок?

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