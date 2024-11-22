Защитник «Зенита» Нино прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2024

Футболист «Зенита» Нино не согласен с выбором обладателя «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

Награда досталась Родри из «Манчестер Сити».

Он опередил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора лишь на 41 балл.

– Недавно вся Бразилия всколыхнулась после того, как без «Золотого мяча» остался Винисиус. Как вы относитесь к этому выбору?

- Точно не помню механизма, по которому определяется обладатель «Золотого мяча», но мне кажется, что за последние несколько лет было достаточно случаев, когда приз доставался кому-то не совсем справедливо.

Решение по Винисиусу как раз такой случай. Я абсолютно убежден, что он заслужил награду в этом году.

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