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    • Защитник «Зенита» Нино прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2024

    Защитник «Зенита» Нино прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2024

    Футболист «Зенита» Нино не согласен с выбором обладателя «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

    – Недавно вся Бразилия всколыхнулась после того, как без «Золотого мяча» остался Винисиус. Как вы относитесь к этому выбору?

    - Точно не помню механизма, по которому определяется обладатель «Золотого мяча», но мне кажется, что за последние несколько лет было достаточно случаев, когда приз доставался кому-то не совсем справедливо.

    Решение по Винисиусу как раз такой случай. Я абсолютно убежден, что он заслужил награду в этом году.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Российская газета»

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    22.11.2024 19:50
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