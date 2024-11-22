Защитник «Зенита» Нино прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2024

Футболист «Зенита» Нино не согласен с выбором обладателя «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.
- Награда досталась Родри из «Манчестер Сити».
- Он опередил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора лишь на 41 балл.
– Недавно вся Бразилия всколыхнулась после того, как без «Золотого мяча» остался Винисиус. Как вы относитесь к этому выбору?
- Точно не помню механизма, по которому определяется обладатель «Золотого мяча», но мне кажется, что за последние несколько лет было достаточно случаев, когда приз доставался кому-то не совсем справедливо.
Решение по Винисиусу как раз такой случай. Я абсолютно убежден, что он заслужил награду в этом году.
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